Не секрет, что штрафстоянки, куда увозят неправильно припаркованные автомобили в некоторых регионах стали настоящей «кормушкой» для коммерсантов и гаишников. В Госдуме предложили радикальное решение проблемы.

С предложением ликвидировать штрафстоянки выступил депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. По его мнению, автомобиль надо перемещать на ближайшее разрешенное для парковки место. А с владельца автомобиля взимать плату и за перемещение и за стоянку на платной парковке, куда будет перемещен автомобиль. Штрафстоянки же должны будут остаться только для автомобилей, признанных брошенными.

«Штрафстоянки должны уйти в прошлое, их надо запретить, оставить только отстойники для брошенных автомобилей. Если ТС мешает движению, то его нужно передвигать на ближайшее разрешенное место. И взимать штраф за само нарушение и процедуру (передвижения). Предлагаю продумать новую законодательную инициативу и совместно внести. Так мы ликвидируем кормушку», — цитирует Regnum Вострецова.

Правда, непонятно, как автовладелец узнает, куда был перемещен автомобиль. Но Вострецов считает это «чисто технической проблемой»: автовладельцу, например, можно присылать GPS-координаты нового места стоянки его автомобиля.