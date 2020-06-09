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9 июн 2020

В Госдуме предложили отбирать машины у пьяных водителей

В Госдуме предложили отбирать машины у пьяных водителей

На фоне смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова планируется проработать вопрос конфискации авто с Госавтоинспекцией

С такой идеей после смертельной аварии в Москве выступил член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Он заявил, что у севших за руль в нетрезвом виде надо конфисковывать автомобили - сообщает портал Авто Mail.ru

«На мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобиль. Будь это дорогой автомобиль или нет, если человек сел за руль пьяным, то его автомобиль должен быть конфискован», — приводит слова депутата пресс-служба Госдумы.

Этот вопрос будет прорабатываться с Госавтоинспекцией. «Ждем от них тоже проработанных предложений, которые будут эффективны, потому что мы видим, что люди перемещаются и на арендованных машинах, и на каршеринге, но это должно стимулировать ответственное отношение к чужому имуществу. Не должно быть таких случаев, чтобы взял у кого то из родственников машину, пьяный сел за руль — и у родственника эту машину конфисковали», — отметил депутат.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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