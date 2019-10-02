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2 окт 2019

В Госдуме предложили регламентировать наклейки на автомобилях

В Госдуме предложили регламентировать наклейки на автомобилях

Парламентарии считают, что это необходимый шаг, так как водители могут отвлечься от дороги на посторонние надписи или знаки на чужом автомобиле, что спровоцирует ДТП

С инициативой регламентирования наклеек выступил выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен. «Я думаю, что нужно регламентировать все знаки, которые вещают: «женщина за рулем», например, или изображение чайника вешают, или пишут разное «соблюдай дистанцию». Я считаю, что все, что висит на лобовых, задних стеклах автомобилей — все нужно четко регламентировать, чтобы весь наш народный фольклор не использовался», — заявил парламентарий.

Тен объяснил свою инициативу, тем, что водители могут отвлечься от дороги на посторонние надписи или знаки на чужом автомобиле, и это спровоцирует ДТП. «С учетом того, что скорости движения на автомобильных дорогах у нас постоянно возрастают, соответственно, возрастают риски: человек на долю секунды отвлекся, и это может привести к очень тяжелым, порой даже непоправимым последствиям», — добавил депутат.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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