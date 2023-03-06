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6 мар 2023

В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной для инвалидов.

В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной для инвалидов.

У знающих ПДД людей могут возникнуть вопросы, ведь инвалиды и так имеют право на бесплатную парковку. Да, это правда, только парковаться они должны на специальных местах, не занимая обычную стоянку.

По мнению чиновников, подобных мест просто недостаточно, в результате людям с ограниченными возможностями приходится выбирать: парковаться платно (порой на соседней площадке) или искать специальное место вдали от пункта назначения, а после добираться до него пешком.

Фактически, депутаты хотят внести правки в закон об организации дорожного движения. Там есть пункт, где перечислены виды транспортных средств, которые могут парковаться бесплатно, добавив сюда машины инвалидов. Фактически, их машины приравняют к транспорту спецслужб

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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