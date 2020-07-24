В Госдуме предложили штрафовать байкеров за опасную езду

В Госдуме предложили штрафовать байкеров за езду между рядами, а также за параллельное движение с другим транспортом в одной и той же полосе

В России могут запретить мотоциклистам и владельцам мопедов ездить между рядами, а также параллельное движение по одной полосе. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщают «Известия». Фиксировать нарушения предлагается с помощью камер. «Необходимо защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. В ДТП погибает почти в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автолюбителей», -объяснила свою инициативу Бессараб.

Если проект получит одобрение, то штраф за параллельное движение с другим транспортом в одной полосе составит 3 тыс. рублей. Более серьезное наказание ждет байкеров если его движение содержало признаки опасного вождения и лавирования между рядами. Тогда мотоциклиста оштрафуют на 15 тыс. руб. или лишат водительских прав сроком от двух до шести месяцев.