Автомобильный портал Motorpage
9 авг 2018

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на «встречку»

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на «встречку»

Выезд на полосу встречного движения считается одним из самых опасных нарушений ПДД. Тем не менее, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, смягчающий наказание за выезд на «встречку» и встречные трамвайные пути

Изменения предлагается внести в ст. 12.5 и 12.6 КоАП России. Сегодня за выезд на встречную полосу движения, суд может, как наложить штраф в размере 5000 рублей, так и лишить водителя прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение грозит лишение прав на срок до одного года.

Депутаты предлагают исключить лишение прав для тех водителей, которые впервые выехали на полосу встречного движения, а при повторном нарушении лишать их прав на срок от двух месяцев до года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что зачастую такие нарушения не представляют высокой степени общественной опасности, а водители выезжают на «встречку» в местах, где встречное движение либо крайне редко, либо вообще отсутствует. Кроме того, зачастую нарушения связаны с плохой организацией движения, отсутствием разметки, плохой освещенностью и т.п.

Вероятнее всего, законопроект будет отклонен еще на стадии обсуждения в профильном комитете Госдумы. Еще весной глава ГИБДД России Михаил Черников называл выезд на встречную полосу движения одним из самых опасных нарушений ПДД. В прошлом году ГИБДД зафиксировала 15,1 тысяч аварий, связанных с этим правонарушением. Это составляет 10,5% от всех аварий, произошедших по вине водителей.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Ceed

Kia назвала комплектации нового Ceed для России

08 августа 2018
Lada на ММАС

АвтоВАЗ анонсировал премьеры Московского автосалона

08 августа 2018
Buick Envision

Buick попал под антикитайские санкции Трампа

08 августа 2018
Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe: объявлены российские комплектации

08 августа 2018
Ford Wrong Way Alert

Ford представил систему предупреждений о выезде на «встречку»

08 августа 2018

Названы самые популярные в России SUV с пробегом

08 августа 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю
Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2018 хорошо оплаченное хобби
Тест драйв
03 августа 2018

Datsun mi-DO
"Хорошо оплаченное хобби"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace 2019 чем озадачил, удивил и впечатлил
Тест драйв
01 августа 2018

Jaguar I-Pace
"Чем озадачил, удивил и впечатлил Jaguar I-Pace"

Написано новостей:

2 1 7 5 0