Выезд на полосу встречного движения считается одним из самых опасных нарушений ПДД. Тем не менее, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, смягчающий наказание за выезд на «встречку» и встречные трамвайные пути

Изменения предлагается внести в ст. 12.5 и 12.6 КоАП России. Сегодня за выезд на встречную полосу движения, суд может, как наложить штраф в размере 5000 рублей, так и лишить водителя прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение грозит лишение прав на срок до одного года.

Депутаты предлагают исключить лишение прав для тех водителей, которые впервые выехали на полосу встречного движения, а при повторном нарушении лишать их прав на срок от двух месяцев до года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что зачастую такие нарушения не представляют высокой степени общественной опасности, а водители выезжают на «встречку» в местах, где встречное движение либо крайне редко, либо вообще отсутствует. Кроме того, зачастую нарушения связаны с плохой организацией движения, отсутствием разметки, плохой освещенностью и т.п.

Вероятнее всего, законопроект будет отклонен еще на стадии обсуждения в профильном комитете Госдумы. Еще весной глава ГИБДД России Михаил Черников называл выезд на встречную полосу движения одним из самых опасных нарушений ПДД. В прошлом году ГИБДД зафиксировала 15,1 тысяч аварий, связанных с этим правонарушением. Это составляет 10,5% от всех аварий, произошедших по вине водителей.

