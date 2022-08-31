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31 авг 2022

В Госдуме собираются отменить штрафы за тонировку

В Госдуме собираются отменить штрафы за тонировку

Депутаты от фракции ЛДПР будут настаивать на рассмотрении законопроекта об отмене штрафов за автомобильную тонировку. У чиновников есть серьезные намерения решить этот вопрос уже осенью

Любопытный факт – представители ЛДПР, в частности Ярослав Нилов, который является заместителем главы фракции,  называют тонировку  не просто защитой от солнца, но и условием безопасной езды.  По этому поводу депутаты хотят изменить технический регламент, где прописаны все требования к  затемнению стекол.

Также планируется несколько доработать и правовую основу. По мнению экспертов водителям необходимо давать разумные сроки для снятия тонировки, как минимум, сутки. Сейчас же, инспекторы ГИБДД могут выписать денежный штраф, а в течение дня при следующем задержании – уже наложить административный арест.

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