В Great Wall разрабатывают спорт-седан

На автосалоне в Гуанчжоу компания Great Wall представила седан Mecha Dragon, который станет основой для целого модельного ряда

Чем славится концерн Great Wall – кроссоверами, внедорожниками и пикапами. Седаны, конечно же, тоже выпускались, но их доля была крайне мала. С приходом электромобилей китайцы решили сменить ориентиры и заняться именно седанами, причем спортивными.

Да, Mecha Dragon позиционируется в качестве электрического спорткара. Что ж , 551-сильная электрическая силовая установка вполне может быть достаточным основанием для претензий на такое звание. Сообщается, что до сотни автомобиль способен разгоняться за 6.2 секунды, а его максимальная скорость составляет 225 километров в час. Интересно, что двигатели питает достаточно емкая литий-ионная батарея емкостью 115 кВт*ч. Производитель заявляет, что запас хода автомобиля превышает 800 километров.

Особого внимания заслуживает дизайн. Есть ощущение, что люди, которые работали над обликом модели, вдохновлялись компьютерными играми и киберпанком – здесь очень много рубленых граней, да и в целом дизайн можно назвать нарочито грубым.