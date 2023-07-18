В Гудвуде показали спорткар AIM EV Sport 01

На Фестивале скорости в Гудвуде японская компания AIM показала прототип будущего малосерийного электрокара EV Sport 01

Внешний облик автомобиля был разработан дизайнером Сиро Накамура, который приложил руку к созданию ключевых моделей Nissan, включая GT-R, Fairlady Z, Juke, Qashqai и многие другие. При создании AIM EV Sport 01 японский дизайнер вдохновлялся спорткарами 60-х годов прошлого века.

AIM EV Sport 01 оснащен двумя электромоторами на каждой оси. Суммарная мощность составляет 490 л.с., а крутящий момент - 720 Нм. Батарея емкостью 81 кВт/ч позволяет преодолеть до 300 км на одном заряде. Также разработчики утверждают, что тандем из двух моторов может теоретически выдавать более 600 л.с.