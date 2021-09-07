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7 сен 2021

В Honda создадут отдельный суббренд для внедорожников

В Honda создадут отдельный суббренд для внедорожников

В скором времени японская компания представит первого представителя новой линейки под названием Trailsport.

Как сообщают европейские и американские СМИ, под данным наименованием японский концерн будет продавать экстремальные версии своих кроссоверов и внедорожников. То есть под новой маркой можно будет встретить и CR-V, и HR-V и многое другое!

Сообщается, что машины будут отличаться перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой кузова, внедорожными покрышками, особым декором и оформлением салона. Силовые установки трогать не будут, так что по данному параметру машины останутся стоковыми. Интересно, что первенцем, который будет представлен под новым брендом, станет пикап Ridgeline.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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