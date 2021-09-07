В Honda создадут отдельный суббренд для внедорожников

В скором времени японская компания представит первого представителя новой линейки под названием Trailsport.

Как сообщают европейские и американские СМИ, под данным наименованием японский концерн будет продавать экстремальные версии своих кроссоверов и внедорожников. То есть под новой маркой можно будет встретить и CR-V, и HR-V и многое другое!

Сообщается, что машины будут отличаться перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой кузова, внедорожными покрышками, особым декором и оформлением салона. Силовые установки трогать не будут, так что по данному параметру машины останутся стоковыми. Интересно, что первенцем, который будет представлен под новым брендом, станет пикап Ridgeline.