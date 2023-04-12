В Индии разработали 10- местный Geländwagen

Индийский холдинг Force Motors выпустил 10-местный рамный внедорожник Force Citiline, стилизованный под Mercedes-Benz Geländewagen

Первое, чем выделяется машина - уникальной посадочной формулой: 2+3+2+3. То есть в машине установлено сразу четыре ряда кресел. При столь впечатляющей пассажировместимости по габаритам Force Citiline не превосходит, например, Mercedes-Benz GLS или Infiniti QX80 — в длину индийский автомобиль 5,12 м. Колесная база машины — 3,05 м.

Надо сказать что с "Мерседесом" новинку из Индии роднит не только стиль, но и мотор - здесь установлен лицензионный дизель OM616. В конфигурации для Force Citiline двигатель развивает мощность в 91 лошадиную силу. В качестве коробки передач используется 5-ступенчатая механика.