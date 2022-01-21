В Индии ужесточаются требования к безопасности автомобилей

Все новые автомобили должны быть оснащены шестью подушками безопасности. До сегодняшнего дня допускалось наличие двух.

Причины такого решения не озвучиваются, но большинство автопроизводителей уже восприняли ее в штыки. Дело в том, что увеличение количества подушек неизменно приведет к росту цен самих машин. Другое дело, что на многих бюджетных моделях такое количество «аирбегов» попросту не предусмотрено конструкцией.

Получается, что автопроизводителям придется направить серьезные инвестиции на изменения. Нарекания со стороны представителей марок вызывает и тот факт, что руководство страны, вводя новые требования, не предоставили статистику, которая доказала бы влияние наличия боковых эйрбегов на дорожную безопасность в стране.