В Италии выпустили спорткар, который крайне удовлетворяет клиентов

Удовлетворение заключается в том, что дизайн автомобиля разрабатывает покупатель! Конечно же, весь дизайн ему придумать не дадут, но возможности персонализации здесь богатые

Итак, клиент может выбрать основной колер из сотни вариантов, оттенки интерьера, тип колесных дисков и обвес. Отметим, что на разработку персонифицированного облика уходит до одного месяца, но что у нас под капотом?

А в движение FV Frangivento Sorpasso приводится мотором V10. Его объем составляет 5.2 литра, а мощность превышает отметку в 880 лошадиных сил. До сотни автомобиль разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляет более 340 километров в час. Интересно, что у спорткара будет наличествовать и более доступная версия с неким 610-сильным двигателем, однако, сроки появления такого автомобиля не раскрываются.