В экзамен на права снова внесут изменения

Российские автошколы могут обучать управлению беспилотными автомобилями. Для этого Минпросвещения РФ планирует внести в программу обучения профессиональных водителей соответствующие изменения. Проект приказа министерства уже опубликован на портале нормативных правовых актов

В проекте приказа прописаны изменения в отдельные примерные программы переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

«Целью издания приказа является установление особенностей обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сегодня в приложениях практически для всех категорий транспортных средств, кроме А, предусмотрен пункт об электронных системах помощи водителю, с которым в автошколе могут познакомить обучающегося. Это АБС, круиз-контроль, парковочный ассистент и так далее. Минпросвещения хочет дополнить его автоматизированной системой вождения.

Отмечается, что проект приказа «согласован на заочном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».