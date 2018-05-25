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25 май 2018

В ЭРА-ГЛОНАСС появились коммерческие услуги

В ЭРА-ГЛОНАСС появились коммерческие услуги

С этого года система ЭРА-ГЛОНАСС переведена на хозрасчет, то есть ее оператор, АО «ГЛОНАСС» должен начать зарабатывать деньги за счет предоставления коммерческих услуг.

Первой такой услугой стала «Помощь на дороге». Нажав кнопку соединения с оператором можно вызвать техпомощь, сотрудники которой накачают колесо, заведут автомобиль, подвезут топливо или пришлют эвакуатор.

Сам вызов через ЭРА-ГЛОНАСС будет бесплатным, пишут «Известия», а вот за услуги техпомощи, естественно, придется заплатить. При этом, оператор будет передавать данные в компанию-партнер, сотрудники которой и будут выезжать по вызову. Такие услуги, наверняка обойдутся дороже, нежели самостоятельный вызов техпомощи. Но среди аргументов «за»: автоматическое определение местоположения и отсутствие необходимости иметь под рукой телефон. Кроме того, удастся сэкономить и время: ведь не нужно будет искать координаты нужной службы.

Кроме техпомощи в некоторых регионах доступна и юридическая помощь. Она пригодится при оформлении ДТП или общении с сотрудниками Госавтоинспекции.

Напомним, что с прошлого года система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для всех продаваемых в России автомобилей, как новых, так и подержанных, ввоз которых осуществляется после января 2017 года. По статистике система ЭРА-ГЛОНАСС позволяет на 30% сократить время реагирования оперативных служб. С апреля этого года аналог системы ЭРА-ГЛОНАСС, ecall 112 стала обязательной для новых автомобилей, выпущенных в Европе.
 

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При написании новости использовалась информация:
Известия

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