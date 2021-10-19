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19 окт 2021

В каком автомобиле удобнее всего сидеть?

В каком автомобиле удобнее всего сидеть?

Мы в машинах проводим очень много времени  - гарантировано по несколько часов в день! Разумеется, «пересиживать» этот отрезок времени хочется в относительном комфорте

Вопросами комфорта недавно задались в исследовательской организации J.D. Power, которая решила составить рейтинг моделей машин с самыми удобными креслами.  Интересно, что лидерами в массовом сегменте стали японские и корейские автопроизводители.  Опросив более ста тысяч водителей, исследователи составили подборку, которая основана на количестве жалоб по комфорту кресел в пересчете на каждые 100 автомобилей определенной марки и модели.

Кто занял первое место в рейтинге? Hyundai Sonata – 5 жалоб на каждые 100 машин. Второе и третье место в этой категории заняли Honda Civic с результатом в  7 жалоб на сотню автомобилей. Третье же место отходит  Volkswagen Golf  - 8 жалоб.  Если же говорить о кроссоверах, то здесь лидером стала модель Rogue (нам он знаком как Xtrail). Среди среднеразмерных и больших кроссоверов лучшие показатели зафиксированы у Chevrolet Blazer.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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