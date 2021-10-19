В каком автомобиле удобнее всего сидеть?

Мы в машинах проводим очень много времени - гарантировано по несколько часов в день! Разумеется, «пересиживать» этот отрезок времени хочется в относительном комфорте

Вопросами комфорта недавно задались в исследовательской организации J.D. Power, которая решила составить рейтинг моделей машин с самыми удобными креслами. Интересно, что лидерами в массовом сегменте стали японские и корейские автопроизводители. Опросив более ста тысяч водителей, исследователи составили подборку, которая основана на количестве жалоб по комфорту кресел в пересчете на каждые 100 автомобилей определенной марки и модели.

Кто занял первое место в рейтинге? Hyundai Sonata – 5 жалоб на каждые 100 машин. Второе и третье место в этой категории заняли Honda Civic с результатом в 7 жалоб на сотню автомобилей. Третье же место отходит Volkswagen Golf - 8 жалоб. Если же говорить о кроссоверах, то здесь лидером стала модель Rogue (нам он знаком как Xtrail). Среди среднеразмерных и больших кроссоверов лучшие показатели зафиксированы у Chevrolet Blazer.