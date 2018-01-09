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9 янв 2018

В Калифорнии хотят запретить автомобили с ДВС

В Калифорнии хотят запретить автомобили с ДВС

Калифорния ввела более жесткие, чем на всей остальной территории США, экологические требования к автомобилям более 15 лет назад. И сегодня здесь действуют наиболее строгие законы, ставящие вне закона, например, спорткары с многолитровыми двигателями. На достигнутом в этом штате не собираются.

Член законодательного собрания Калифорнии Фил Тинг подготовил законопроект, запрещающий в штате продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2040 года. Согласно ему, в Калифорнии нельзя будет зарегистрировать автомобиль не с нулевым уровнем выброса вредных веществ. Для последних запрещаются любые выбросы загрязнителей или парниковых газов в любом рабочем режиме или состояния. Исключение сделано лишь для грузовиков и автобусов полной массой от 4,5 тонн и автомобилей, которые принадлежат жителям других штатов.

В случае принятия законопроекта Калифорния присоединится к Франции и Великобритании, где уже приняты соответствующие решения о запрете продаж автомобилей с ДВС. К ним также может присоединиться и Китай: власти этой страны также подумывают о запрете продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания через 20 лет.
 

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При написании новости использовалась информация:
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