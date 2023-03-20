В Казахстане организуют производство электромобилей

В сети появился необычный портал - Qoshcar Automotive с рисунками некоего непонятного автомобиля. Из описания, размещённого на сайте, следует: группа автомобильных профессионалов запустила стартап, целью которого является разработка и производство гибридных автомобилей и электромобилей в Казахстане

Любопытно, но команду стартапа составляют известные автомобильные личности, в частности: Алексей Ивашкевич -дизайнер, который приложил руку к некоторым моделям Renault и лимузину Aurus или же еще один наш соотечественник - Василий Курков. Он работал над дизайном электрокаров Nio.

Что касается технологической составляющей, то Qoshcar будет производить электрокары премиального сегмента, причем компания сама хочет заняться разработкой платформы для будущего автомобиля. Впрочем, никто не отменяет варианта аутсорсинга, то есть передачи этой задачи сторонней компании.