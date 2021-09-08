В Kia представили две электрические новинки

На автосалоне IAA Mobility, который впервые проходит в Мюнхене, европейское подразделение Kia представила сразу две новые модели, использующие электроэнергию. Этот двойной дебют направлен на укрепление лидерства бренда в области создания экологически чистого транспорта.

Центральное место на экспозиции Kia отведено новейшей модели с силовой установкой по схеме гибрида с внешней подзарядкой – Sportage Plug-in hybrid (PHEV). Практичный и приспособленный для езды в городе и по бездорожью автомобиль приобрел эффективность и динамику принципиально нового уровня. В составе силовой установки Kia Sportage PHEV работают бензиновый двигатель 1,6 T-GDI и электромотор. Комбинированная мощность силовой установки составляет 265 лошадиных сил.

Рядом с Sportage PHEV на экспозиции бренда на автосалоне IAA Mobility разместился Kia EV6. Это первый электромобиль на аккумуляторных батареях (BEV), созданный Kia без аналогов с традиционными силовыми установками. В спецификации с приводом на одну ось и батареей с запасом энергии 77,4 кВт•ч Kia EV6 способен пройти на одной зарядке до 528 км (замеры в комбинированном цикле WLTP). Полноприводная версия, суммарный крутящий момент силовой установки которой составляет 605 Н•м, способна разогнаться с места до 100 км/ч всего за 5,2 с.