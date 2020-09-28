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28 сен 2020

В Китае будут выпускать реплику легендарного Шевроле Корветт

В Китае будут выпускать реплику легендарного Шевроле Корветт

На проходящем сейчас в Пекине международном автосалоне китайский стартап Songsan Motors показал две необычные разработки, с которыми хочет найти себе место в нише мелкосерийных экзотических автомобилей

Первое детище Songsan — это реплика американского спорткара Chevrolet Corvette C1 образца 1958 года, которая называется SS Dolphin. Она сделана по типичной для мелкосерийных машин схеме: покупные агрегаты и самодельное шасси с каркасно-панельным кузовом, где несущая «клетка» сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из композитов.

Dolphin будет выпускаться как с кузовом кабриолет с матерчатым верхом, так и в варианте купе с жестким верхом. В движение SS Dolphin приводит гибридная бензиново-электрическая установка BYD, построенная вокруг 1,5-литрового турбомотора.Вторая модель Songsan — это реплика классического немецкого микроавтобуса Volkswagen T1 Bulli 1950 года. В отличие от оригинала, имевшего вагонную компоновку, кузов Songsan сделан по полукапотной схеме. Однако в округлых очертаниях, характерной схеме окраски, панорамном остеклении и некоторых других деталях без труда угадывается знаменитый Bulli.

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Drom

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