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21 июл 2023

В Китае дебютировали два электромобиля от Dayun

В Китае дебютировали два электромобиля от Dayun

В августе начнутся продажи двух новых электромобилей Dayun - внедорожника H8 и седана Y6, которые будут производиться под брендом Yuanhang

Дизайн автомобилей полностью унифицирован. Привлекают внимание обтекаемые формы кузова и широкие колесные арки. На центральной панели установлены 12,3 дюймовая “приборка” и 17,38-дюймовый экран мультимедийной системы. Более того, автомобиль оборудован 70-дюймовым проекционным дисплеем с функцией дополнительной реальности

Каждая модель будет оснащаться двумя электромоторами с максимальной возможной мощностью в 680 л.с.и 800 Нм. Yuanhang Y6 предложен с задним или полным приводом, а H8 - только с полным. Заявленный запас хода составляет от  560 км до 1020 км в зависимости от комплектации. Цены на Yuanhang H8 начинаются от 349 000 юаней (4 414 000 рублей), а Y6 оценивается от 329 000 юаней (4 162 000 рублей). 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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