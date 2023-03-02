В Китае начали выпускать нестандартные машины

Перед вами электрокар Yudo Yuntu, что в переводе означает "облачный кролик". Чем этот автомобиль интересен

Пожалуй, самый главный пункт здесь - оснащение, а именно мультимедийный комплекс, который оснащен системой караоке - в комплектацию машины даже входит набор микрофонов. Еще интересен дизайн автомобиля, где тема кроликов обыгрывается в каждом элементе. Производитель, например, сравнивает светодиодные головные фары с кроличьими глазами, форму спойлера на крыше — с кроличьими ушами и так далее.

В остальном же перед нами обычный переднеприводный кроссовер. Электромотор здесь скромный - развивает лишь 94 лошадиные силы. Запас хода - 315 километров.