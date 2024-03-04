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4 мар 2024

В Китае начались продаже нового крососвера Leapmotor C10

В Китае начались продаже нового крососвера Leapmotor C10
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Leapmotor выводит на родной рынок свой новый кроссовер C10. Автомобиль предложен как с электрической, так и с гибридной силовой установкой. Стартовая цена - 128 800 юаней (1 630 000 рублей) и 135 800 юаней (1 715 000 рублей) соответственно

В плане дизайна новинка выполнена в том же стиле, что и родственный кроссовер С11. У них и габариты приблизительно одинаковые: 4739/190/1680 мм., при колесной базе в 2825 мм. Однако салон получился более минималистичным. Вместо сплошной цифровой передней панели, здесь два отдельных экрана “мультимедийки” (14,6 дюймов) и “приборки” (10,25 дюймов). Кроме небольших полосок подсветки, другие элементы декора полностью отсутствуют. Оснащение включает автопилот третьего уровня, однако датчик LiDAR доступен только флагманской комплектации.

Полностью электрическая модификация оборудована одним мотором мощностью 231 л.с. и 320 Нм. Автомобиль комплектуется аккумулятором емкостями 52,9 кВт*ч или 69,9 кВт*ч, которые обеспечивают запас хода в 410 км и 530 км соответственно (по циклу CLTC). Заявленный разгон до “сотни” - 7,29 с. Максимальная скорость - 170 км/ч.

В гибридной версии в паре с тем же электромотором работает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 95 л.с. Емкость батареи - 28,4 кВт*ч. Максимальный запас хода на электротяге - 210 км, а в гибридном режиме - 1190 км.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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