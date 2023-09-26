В Китае начались продажи Tank 400

Китайская компания Tank, входящая в концерн Great Wall, объявила о старте продаж нового внедорожника Tank 400. Начальная цена на родине - 279 800 юаней (3 676 000 рублей)

Первой на рынок вышла гибридная модификация Hi4-T. По дизайну и габаритам отличий от бензиновой версии нет (4985/1960/1900 мм., а колесная база - 2850). Фактически автомобиль получился чуть больше, чем Tank 500, который официально представлен на российском рынке. Стандартный объем багажника составит 566 л., а со сложным задним рядом свободное место можно увеличить до 1803 л. Автомобиль получил хорошие внедорожные показатели: клиренс - 224 мм., глубина преодолеваемого брода - 800 мм., а углы въезда и съезда - 33 и 30 градусов соответственно.

В основе гибридной силовой установки лежит 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» и один электромотор. Суммарная мощность составит 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 37,1 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме - 800 км (по циклу WLTC). Автомобиль комплектуется 9-ступенчатым «роботом». Привод - полный.