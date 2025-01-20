В Китае опубликованы рейтинги самых продаваемых автомобилей 2024 года

В 2024 году рынок легковых автомобилей в Китае показал уверенный рост. Продажи достигли 22,608 млн единиц, что на 3,1% больше, по сравнению с 2023 годом. Китайские бренды укрепили свои позиции, увеличив объем продаж на 23,1% до 17,97 млн автомобилей. Премиальные бренды также показали положительную динамику — 4,738 млн единиц (+2,3%)

Самым продаваемым автомобилем в категории седаны и хэтчбеки стал BYD Qin Plus с результатом 480 025 единиц (+10,6%). Большая часть продаж пришлась на гибридную версию (304,388 шт), а на электрическую версию - 175 637 шт. BYD Seagull занял второе место (453 593 шт), а Nissan Sylphy замкнул тройку (342 395 шт). Tesla Model 3 оказалась на 13-й позиции (176 793 шт).

При этом, самым популярным кроссовером в Китае стал Tesla Model Y, который разошелся тиражом 480 309 единиц, удерживая лидерство на рынке. Вторую строчку занял BYD Song Plus (418 474 шт), за ним следует BYD Yuan Plus (275 223 шт). Geely Xingyue L, который у нас известен, как Geely Monjaro, занял 5 место с результатом 219 892 проданных авто. В топ-10 также вошли Aito M7 (Aito Seres M7) и LiXiang L6.

Среди минивэнов второй год подряд лидирует BYD Denza D9, продажи которого составили 102 951 единиц. На втором месте расположилась Toyota Sienna (89 450 шт), а третью позицию заняла Toyota Granvia (78 687 шт). Общие продажи MPV в 2024 году выросли на 0,4%, достигнув 1,088 млн единиц.

