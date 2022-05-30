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30 май 2022

В Китае показали электрокар для бедных

В Китае показали электрокар для бедных

Доходы у людей разные, но ездить на автомобиле хотят все. Жаль, что автомобили продолжают дорожать. Впрочем, некоторые компании думают и о тех, кто зарабатывает немного, выпуская ультра-бюджетные автомобили

Один из них перед вами - электрический хэтчбек от компании Letin (сама модель называется Mengo). Автомобиль интересен сразу по нескольким пунктам. Во-первых,  он очень маленький - 3622х1607х1525 миллиметров с колёсной базой 2442 миллиметра.

Чтобы легче было визуализировать – длина «китайца» всего на пару сантиметров больше Daewoo Matiz. Во-вторых, несмотря на скромные габариты, мы имеем полноценный пятиместный салон. В третьих - дизайн автомобиля разрабатывало ателье Pininfarina. В четвертых, его стоимость в пересчете на российские рубли не превышает шестисот тысяч. Забавно, но даже сами создатели собираются продавать его под лозунгом «для тех, кто зарабатывает не больше тысячи юаней в месяц».

Несмотря на бюджетность, автомобиль неплохо оснащен -  есть и кондиционер, и мультимедийная система, и набор электронных ассистентов. В движение же машина приводится 48-сильным электрическим двигателем. В линейке представлены три версии: Mengo, Mengo Pro и Mengo Max. Они отличаются запасом хода, который им обеспечивают литий-железо-фосфатные батареи: 130, 185 или 300 километров соответственно.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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