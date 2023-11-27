Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2023

В Китае показали обновленный FAW B70

В Китае показали обновленный FAW B70
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW готовится вывести на рынок обновленный лифтбэк B70. Полноценные продажи в Китае стартуют в следующем месяце. Напомним, что дорестайлинговый FAW B70 официально представлен на российском рынке.

Новинка отличается иным оформление оптики, решетки радиатора и бамперов. Салон также доработан. На передней панели, как и прежде, устанавливается цифровая панель, сочетающая в себе “приборку” и мультимедийной систему. Изменен дизайн джойстика управления центральной трансмиссии. Полностью ликвидирован отдельный блок управления климатической системой, а управление происходит через центральный экран. Размеры автомобиля также немного изменились - 4855х1840х1455 мм., при колесной базе в 2800 мм.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом - бензиновая “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 169 л.с. Крутящий момент - 258 Нм. Альтернативный вариант - 2-литровый турбированный мотор мощностью 224 л.с. и 340 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот” и 6-ступенчатый “автомат” соответственно. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России стартуют продажи электромобилей Rising

27 ноября 2023

Россияне стали реже покупать китайские автомобили

27 ноября 2023
Porsche Panamera (2024)

Следующее поколение Porsche Panamera будет только в кузове лифтбэк

27 ноября 2023
Exeed VX

Geely привезет в Россию обновленный кроссовер Exeed VX

27 ноября 2023
Kaiyi X7 Kunlun

В Россию едет новый кроссовер от дочернего бренда Chery

24 ноября 2023
Москвич 3

Мотор “Москвич 3” оказался слабее заявленной мощности

24 ноября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 1 2