В Китае показали обновленный FAW B70

Китайская компания FAW готовится вывести на рынок обновленный лифтбэк B70. Полноценные продажи в Китае стартуют в следующем месяце. Напомним, что дорестайлинговый FAW B70 официально представлен на российском рынке.

Новинка отличается иным оформление оптики, решетки радиатора и бамперов. Салон также доработан. На передней панели, как и прежде, устанавливается цифровая панель, сочетающая в себе “приборку” и мультимедийной систему. Изменен дизайн джойстика управления центральной трансмиссии. Полностью ликвидирован отдельный блок управления климатической системой, а управление происходит через центральный экран. Размеры автомобиля также немного изменились - 4855х1840х1455 мм., при колесной базе в 2800 мм.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом - бензиновая “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 169 л.с. Крутящий момент - 258 Нм. Альтернативный вариант - 2-литровый турбированный мотор мощностью 224 л.с. и 340 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот” и 6-ступенчатый “автомат” соответственно. Привод - передний.