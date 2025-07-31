В Китае представили обновленный Volkswagen Lamando L

Совместное предприятие SAIC Volkswagen представило в Китае рестайлинговую версию пятидверного лифтбека Lamando L. Изменился дизайн, интерьер и моторная гамма, а также впервые была показана «подогретая» модификация GTS с двигателем от Golf GTI

Базовый Lamando L оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и 250 Нм крутящего момента. GTS-версия получит 2,0-литровую «турбочетверку» на 220 сил и 350 Нм крутящего момента (такой же агрегат стоит на Golf GTI). В паре с двигателем работает 7-ступенчатый “робот” DSG.

Снаружи обновленный Lamando легко узнать по новой решетке радиатора, иным бамперам и светотехнике. У версии GTS спортивный обвес, черные вставки и уникальная выхлопная система. Габариты модели: длина — 4791 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1469 мм и колесная база — 2731 мм.

В салоне появилась новая мультимедийная система на 12,9 дюйма. Приборная панель теперь отдельная с экраном на 10,25 дюймов. Система работает на мощном чипе Snapdragon 8155 и поддерживает Apple CarPlay, Huawei HiCar, а также голосового ассистента на базе ИИ DeepSeek.

