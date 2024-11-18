В Китае представили спорткар Jiyue Robo X от Geely и Baidu

Китайская компания Jiyue, созданная концерном Geely и технологической корпорацией Baidu, представила новый суперкар под названием Robo X. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой, которая позволит разогнаться до “сотни” за 1,9 с

Jiyue Robo X сконструирован на монококе из карбона и алюминия. Масса спорткара - 1850 кг. Длина - 4650 мм., ширина - 2000 мм., высота - 1195 мм. и колесная база - 2700 мм. Дизайн полностью оригинальный, но можно заметить фирменную L-образную оптику, как у кроссовера Jiyue 01. В компании считают, что Robo X сможет задать тренд на внешний облик будущих спорткаров во всем мире.

На данный момент мощность электрической силовой установки неизвестна. Компания только заявила разгон до “сотни” за 1,9 с. При этом опубликовали максимальный запас хода электрокара - 650 км. Главной особенностью Robo X станет развитая система автопилота 4-го уровня от Baidu, которая может управлять автомобилем на гоночной трассе.