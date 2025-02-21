В Китае разгорелся скандал из-за поддельных колонок в автомобилях Volvo

В Китае владельцы автомобилей Volvo столкнулись с неприятной ситуацией — в некоторых моделях вместо оригинальных Bowers & Wilkins оказались поддельные колонки с ошибками в названии бренда

Пользователи китайской соцсети Weibo заметили, что в премиальных комплектациях Volvo Ultra Bright на колонках вместо "Bowers & Wilkins" были написаны "Bowers & VVlikins". После этого в сети появилось множество фотографий и сообщений о некачественных подделках, что вызвало волну возмущения среди покупателей. Один из клиентов Volvo в Китае заявил, что после жалобы ему объяснили: "Менеджер не различает буквы W и VV, так как не знает английского". Также некоторые дилеры утверждали, что "поддельные колонки ничем не хуже оригинальных".

Представительство Volvo в Китае опубликовало официальное заявление, пообещав разобраться в ситуации и защитить права клиентов. Предварительное расследование показало, что проблема связана с акцией одного из китайских дилеров, который устанавливал поддельные колонки в машины, продавая их как премиальные версии.

Китайское подразделение Volvo выпустило официальное заявление, заверив, что проведет собственное расследование. По предварительным данным, инцидент связан с самовольными действиями одного из местных дилеров, который заменял оригинальные колонки на подделки и продавал автомобили под видом премиальных комплектаций.

