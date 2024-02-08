В Китае стартовало производство электроседана от Xiaomi

В Пекине заметили сотни электрических седанов Xiaomi SU7, припаркованных у завода BAIC. Это означает, что полномасштабное производство уже началось

Согласно контракту, сборка автомобилей происходит независимым подразделением BAIC Off-road Vehicle, которое на родине выпускает внедорожники и пикапы под брендом Beijing Off-road. По предварительной информации, в этом месяце с конвейера должно сойти 2000 экземпляров Xiaomi SU7, а к июлю 2024 года данное число вырастет до 10 000 штук.

Напомним, что SU7 станет первым автомобилем IT-гиганта Xiaomi. Стандартная версия будет оснащаться одним электромотором мощностью 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Самая дорогая версия под названием SU 7 Max оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 673 л.с. и 838 Нм. Моноприводная комплектация получит батарею емкостью 73,64 кВт*ч с максимальным запасом хода в 668 км. А полноприводная модификация - 101 кВт*ч с запасом хода в 800 км.