Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2024

В Китае стартовало производство электроседана от Xiaomi

В Китае стартовало производство электроседана от Xiaomi
Автор фото: фирма-производитель

В Пекине заметили сотни электрических седанов Xiaomi SU7, припаркованных у завода BAIC. Это означает, что полномасштабное производство уже началось

Согласно контракту, сборка автомобилей происходит независимым  подразделением BAIC Off-road Vehicle, которое на родине выпускает внедорожники и пикапы под брендом Beijing Off-road. По предварительной информации, в этом месяце с конвейера должно сойти 2000 экземпляров Xiaomi SU7, а к июлю 2024 года данное число вырастет до 10 000 штук.

Напомним, что SU7 станет первым автомобилем IT-гиганта Xiaomi. Стандартная версия будет оснащаться одним электромотором мощностью  299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Самая дорогая версия под названием SU 7 Max оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 673 л.с. и 838 Нм. Моноприводная комплектация получит батарею емкостью 73,64 кВт*ч с максимальным запасом хода в 668 км. А полноприводная модификация - 101 кВт*ч с запасом хода в 800 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Pagani

Pagani анонсировала новый гиперкар

08 февраля 2024
Radar RD6

Электрический пикап Radar RD6 получил полный привод

08 февраля 2024
Mini Cooper S (2024)

Mini Cooper с ДВС получил обновление

08 февраля 2024
Kaiyi X7 Kunlun

В России стартовали продажи Kaiyi X7 Kunlun

07 февраля 2024
Zeekr 001

Известны технические характеристики обновленного Zeekr 001

07 февраля 2024
MG 6

MG официально расширит линейку в России на 10 моделей

07 февраля 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) парадоксов друг Тест драйв
05 февраля 2024

Москвич 6
"Парадоксов друг"
Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение
Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 4 9