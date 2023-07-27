В Китае стартуют продажи электрокроссовера Neta AYA

Китайская компания Neta, входящая в концерн Hozon Auto, уже в следующем месяце запустит продажи нового электрического кроссовера Neta AYA, который ранее фигурировал как обновленный Neta V

Neta AYA визуально очень схож со своим предшественником. Ключевыми изменениями в экстерьере стали новые бампера и задние фары, которые соединяются по всей ширине кузова. Габариты Neta AYA составят: 4070 х 1690 х 1540 мм., а колесная база -2420 мм.

Электрическая силовая установка будет полностью унифицирована с моделью Neta V. Это значит, что автомобиль будет комплектоваться одним из трех электромоторов мощностями 54 л.с., 75 л.с., или 95 л.с. Емкость аккумулятора составит 31,15 кВт*ч или 38, кВт*ч. Максимальный запас хода с более энергоемкой батареей составит 410 км.