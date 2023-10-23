В Китае стартуют продажи Jiyue 01

Электрический кроссовер Jiyue 01, созданный в сотрудничестве Geely и IT-гиганта Baidu, готовится отправиться в китайские дилерские центры. Стартовая цена - 259 900 юаней (примерно 3 397 000 рублей)

Напомним, что Jiyue - это новый автомобильный бренд, который зародился в этом году. Фактически марка Jiyue пришла на смену Jidu, в создании которого также принимал участие Google. Но после ухода американского гиганта компанию пришлось реорганизовать. Кроссовер Jiyue 01 стал первой моделью китайской марки.

В основу данной модели лег концептуальный автомобиль Jidu Robo-01. Автомобиль базируется на архитектура Geely SEA. Стандартная переднеприводная версия оснащается электромотором мощностью 272 л.с. (200 кВт). Полноприводная модификация получит два электродвигателя суммарной мощностью 544 л.с. (400 кВт). Максимальный запас хода 550 и 720 км соответственно.