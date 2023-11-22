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22 ноя 2023

В Китае стартуют продажи Luxeed S7

В Китае стартуют продажи Luxeed S7
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Luxeed, созданная в сотрудничестве Chery и Huawei, до конца текущего месяца начинает продажи нового электрического седана Luxeed S7. Автомобиль в Китае оценили в 257 000 юаней (3 160 000 рублей по текущему курсу)

Luxeed S7 сконструирован на идентичной платформе, что и Exeed Exlantix ES, который официально будет продаваться в России. К слову, по уровню оснащения и по цене они вполне сопоставимы, но силовая установка у Luxeed S7 иная.

Заднеприводная версия Luxeed S7 получит один электромотор мощностью 292 л.с. Полноприводная модификация будет дополнительно оснащаться электромотором на 204 л.с. Суммарная мощность - 496 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 3,3. Покупателям будет предложен выбор из двух батарей емкостями 79,9 кВт*ч или 60,5 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода составит 800 км.

Luxeed S7 отличается стильным современным дизайном и двухцветным исполнением кузова. Внутри устанавливается “парящий” экран мультимедийной системы и виртуальная приборная панель. Привлекает внимание и овальная форма мультифункционального руля. Автомобиль получит камеру LiDAR и множество камер, которые входят в комплекс автономного управления. Габариты автомобиля: 4971/1963/1475 мм., колесная база - 2950 мм.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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