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19 янв 2021

В Китае заработала умная дорога

В Китае заработала умная дорога

Да, читатели Motorpage, в мире существует и такое. Точнее сказать – в Поднебесной. Масштабы дороги не слишком велики – всего четыре километра, однако для развития беспилотной инфраструктуры – это гигантский шаг вперед.

В чем заключается разум магистрали? О, это очень интересный предмет. Дорога снабжена целым комплексом датчиков, сенсоров и прочего оборудования, которые собирают данные о ситуации вокруг и пересылают ее на автомобиль - приемник.

Им, к слову, выступает беспилотник X-Bus. Это маршрутный автобус, который умеет делиться обратной связью с инфраструктурой трассы. Пример – посыл сигналов светофорам для корректировки и обеспечения «зеленой линии».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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