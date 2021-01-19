В Китае заработала умная дорога

Да, читатели Motorpage, в мире существует и такое. Точнее сказать – в Поднебесной. Масштабы дороги не слишком велики – всего четыре километра, однако для развития беспилотной инфраструктуры – это гигантский шаг вперед.

В чем заключается разум магистрали? О, это очень интересный предмет. Дорога снабжена целым комплексом датчиков, сенсоров и прочего оборудования, которые собирают данные о ситуации вокруг и пересылают ее на автомобиль - приемник.

Им, к слову, выступает беспилотник X-Bus. Это маршрутный автобус, который умеет делиться обратной связью с инфраструктурой трассы. Пример – посыл сигналов светофорам для корректировки и обеспечения «зеленой линии».