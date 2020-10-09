В КоАП пропишут возможность «обнуления» нарушений ПДД

В новом КоАП (Кодексе об административных правонарушениях) будет предусмотрена возможность «обнуления» нарушений ПДД. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — цитирует его «РИА Новости».

Также Вяткин рассказал, что в новом КоАП штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне. Сейчас идет процесс доработки проекта нового Кодекса об административных правонарушениях с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций. В феврале стало известно, что в новом КоАП сохранят возможность оплаты штрафов со скидкой 50%. Между тем МВД выступает за увеличение штрафа за повторные нарушения ПДД.