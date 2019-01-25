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25 янв 2019

В корейских автомобилях обнаружили неприятный дефект

В корейских автомобилях обнаружили неприятный дефект

Речь идет о самопроизвольном возгорании автомобилей. Единственный нюанс-дефект выявлен, однако причину его возникновения установить так и не получилось

Напомним, что прошлым летом Hyundai и Kia оказались в центре скандала после того, как Центр борьбы за безопасность автомобилей (CAS) призвал автопроизводителей отозвать более 2 млн. Kia Sorento, Kia Optima, Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata 2011-2014 годов. Поводом послужили жалобы владельцев на дым и запах горения, а также имевшие место случаи самовозгорания автомобилей.

Интересно, что исследования Американского Института страхования безопасности дорожного движения  не помогли определить причину подобного дефекта. Единственное, что удалось сделать исследователям - присвоить показатели пожароопасности. Причем самые высокие значения получили модели, которые оснащаются двухлитровым турбомотором. Кроме того, исследователи отметили, что риск пожара «резко возрастает» по мере старения автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Российская Газета

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