В корейских автомобилях обнаружили неприятный дефект

Речь идет о самопроизвольном возгорании автомобилей. Единственный нюанс-дефект выявлен, однако причину его возникновения установить так и не получилось

Напомним, что прошлым летом Hyundai и Kia оказались в центре скандала после того, как Центр борьбы за безопасность автомобилей (CAS) призвал автопроизводителей отозвать более 2 млн. Kia Sorento, Kia Optima, Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata 2011-2014 годов. Поводом послужили жалобы владельцев на дым и запах горения, а также имевшие место случаи самовозгорания автомобилей.

Интересно, что исследования Американского Института страхования безопасности дорожного движения не помогли определить причину подобного дефекта. Единственное, что удалось сделать исследователям - присвоить показатели пожароопасности. Причем самые высокие значения получили модели, которые оснащаются двухлитровым турбомотором. Кроме того, исследователи отметили, что риск пожара «резко возрастает» по мере старения автомобилей.