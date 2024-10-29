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29 окт 2024

В Краснодаре появится новый код региона

В Краснодаре появится новый код региона

МВД Краснодара в своем telegram-канале сообщило, что регион пополнится новым кодом для автомобильных номеров. К уже существующим 23, 93, 123 и 193 добавят 323. Номера с новым кодом региона появится уже в этом году

Необходимость нового кода обоснована тем, что количество уже зарегистрированных номеров в Краснодаре со знаком 193 превышает максимальное значение. По официальным данным, уровень автомобилизации населения этого региона уступает только Москве и Московской области.

Напомним, что после принятых поправок МВД летом 2020 года на регистрационных автомобильных знаках в коде можно писать любые номера (ранее все числа должны были начинаться на 1 или 7). Номерные знаки с регистрационным кодом 323 будут доступны только для российских граждан, имеющих постоянную прописку в Краснодаре.

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