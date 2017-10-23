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23 окт 2017

В люксовых отделениях VAG произошли кадровые изменения

В люксовых отделениях VAG произошли кадровые изменения

В компаниях Bentley и Bugatti произошли кадровые изменения: в обеих сменился руководитель. Это связано с отставкой Вольфганга Дюрхаймера, который возглавлял и Bentley и Bugatti.

Британскую компанию возглавил Эдриан Холлмарк (на фото), который ранее был директором по глобальному развитию Jaguar Land Rover. Это уже второй «заход» Холлмарка: в 2003 году в Bentley он был директором по продажам и маркетингу.

Компанию Bugatti возглавил Стефан Винкельман, который проработал чуть больше года на должности Audi Sport, он возглавил это отделение сразу, как оно слилось с Quattro GmbH.

Отставка Вольфганга Дюрхаймера была добровольной: несмотря на то, что он даже косвенно не был задет Дизельгейтом сам скандал он воспринял близко к сердцу и хотел уйти еще весной этого года. Руководству концерна удалось уговорить его остаться до осени и запуска в производство нового поколения купе Bentley Continental GT.

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При написании новости использовалась информация:
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