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6 авг 2019

В Малайзии появится новый национальный автомобиль

В Малайзии появится новый национальный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Правительство Малайзии объявило о начале работы над проектом нового национального автомобиля, который планируется реализовать при поддержке итальянских компаний. По предварительной информации, это будет электрический кроссовер

На данный момент проходит тендер, в котором «сражаются» две компании- lenvi Otomotif и Alam Perkasa Consortium (APC) и если первая не спешит светиться в медийном пространстве, то вторая уже активно вбрасывает информацию. Например, недавно  представители APC заявили, что намерены создать национального автопроизводителя Malaysian International Motor Company (Mimco).

Кроме того, они не постеснялись сообщить о сотрудничестве с неким «ведущим итальянским производителем композитных материалов», а также студией GFG Style, основанной небезызвестным  Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио. Новое предприятие, говорят представители APC, не требуется никаких инвестиций и может быть запущено в любой момент. В случае выигрыша в тендере на разработку машины, APC готова представить ездовой прототип в течение шести месяцев и выставить его на Женевском автосалоне в марте следующего года.

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