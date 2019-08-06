В Малайзии появится новый национальный автомобиль

Правительство Малайзии объявило о начале работы над проектом нового национального автомобиля, который планируется реализовать при поддержке итальянских компаний. По предварительной информации, это будет электрический кроссовер

На данный момент проходит тендер, в котором «сражаются» две компании- lenvi Otomotif и Alam Perkasa Consortium (APC) и если первая не спешит светиться в медийном пространстве, то вторая уже активно вбрасывает информацию. Например, недавно представители APC заявили, что намерены создать национального автопроизводителя Malaysian International Motor Company (Mimco).

Кроме того, они не постеснялись сообщить о сотрудничестве с неким «ведущим итальянским производителем композитных материалов», а также студией GFG Style, основанной небезызвестным Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио. Новое предприятие, говорят представители APC, не требуется никаких инвестиций и может быть запущено в любой момент. В случае выигрыша в тендере на разработку машины, APC готова представить ездовой прототип в течение шести месяцев и выставить его на Женевском автосалоне в марте следующего года.