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2 июл 2020

В Maserati изобрели мотор заново

В Maserati изобрели мотор заново
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati представила полностью новый турбонаддувный агрегат собственной разработки. Он должен прийти на смену моторам V6 и V8 от компании Ferrari

Двигатель Nettuno — первая собственная разработка итальянской марки за последние 18 лет, имеющая интересные конструктивные особенности. Инженеры применили на агрегате объемом 3,0 л с 90-градусным развалом блока цилиндров два турбонагнетателя, которые расположены на привычных местах сбоку от двигателя, а не в развале. Плюс — комбинированный впрыск топлива и систему смазки с сухим картером, как на гоночных автомобилях.

Также на новом моторе используется система зажигания со второй свечой на каждый цилиндр, расположенной в предкамере над основной камерой сгорания. Такая технология (впервые она появилась на двигателях Ferrari в Формуле-1) позволяет сделать воспламенение топливно-воздушной смеси более полным и повысить эффективность процесса. Nettuno развивает 630 л.с. Первым носителем нового двигателя станет среднемоторный суперкар MC20, который дебютирует в сентябре 2020 года. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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