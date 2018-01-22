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22 янв 2018

В машинах проекта «Кортеж» начали искать дефекты

В машинах проекта «Кортеж» начали искать дефекты
Автор фото: НАМИ

В спецгараж Федеральной службы охраны (ФСО) поступили первые автомобили, созданные в рамках проекта «Кортеж». В настоящее время специалисты департамента транспортного обслуживания ФСО проверяют их на наличие дефектов.

Одна из полученных машин — лимузин для первых лиц государства, именно она первой «засветится» на публике в мае этого года на инаугурации избранного президента России. Кроме того, в спецгараж поступило еще несколько представительских седанов. Вероятнее всего, они будут сопровождать лимузин.

В настоящий момент идет обкатка автомобилей для тренировки водителей и поиска возможных дефектов. «Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации», — заявил агентству РИА Новости источник близкий к проекту.

Напомним, что в этом году по проекту «Кортеж» НАМИ передаст ФСО около 70 автомобилей. В следующем году планируется начать их свободную продажу. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость представительского седана из проекта «Кортеж» будет на 10-15% ниже немецких конкурентов, Mercedes-Benz S-класса и BMW  7-й серии с двигателями V12.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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