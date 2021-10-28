Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2021

В Mercedes-Benz разработали технологческий коммерческий фургон

В Mercedes-Benz разработали технологческий коммерческий фургон

Компания Mercedes-Benz представила свое видение коммерческого транспорта будущего — автопроизводитель показал концепт электрического фургона на базе Sprinter.

Какой параметр наиболее важен для коммерческого транспорта, разумеется, если мы мыслим в категориях электромобилей. Отвечаем - дальнобойность. С этим пунктом у новинки полный порядок – у нее достаточно емкие аккумуляторы, к сожалению, их емкость не указывается, а еще на крыше установлена солнечная батарея, при помощи которой можно оперативно подзаряжать батарейный блок.

Динамические характеристики автомобиля остаются в секрете, но эти данные не так важны, как информация о наличествующих здесь технологиях.  Отметим, что машину создавали, руководствуясь заботой об экологии, так что в конструкции фургона применено много переработанных материалов. Так, например, перегородка между кабиной и грузовым отделением выполнена из неких растительных материалов.

Самое интересное заключается в том, что машину оборудовали необычной технологией очистки окружающего воздуха: в нижней части кузова фургона установлены мощные фильтры, «всасывающие» грязь с дороги, включая мельчайшие кусочки автомобильных покрышек и пыль от тормозных колодок.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M3 Sedan (2021) вид спереди

BMW лишит модели M3 и M4 механической трансмиссии

28 октября 2021

Китайская компания Xpeng представила суперзарядку для электромобилей

28 октября 2021

В Hyundai показали новую Creta

28 октября 2021

Для водителей готовят новый штраф

28 октября 2021
Cheryexeed VX (2020) салон

В Россию приехал новый Exeed TXL

28 октября 2021

Минюст предложил лишать прав систематических нарушителей ПДД

28 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) готов дать больше, чем ожидаешь Тест драйв
27 октября 2021

Geely Tugella
"Готов дать больше, чем ожидаешь"
Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser (2022) перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?
Тест драйв
25 октября 2021

Toyota Land Cruiser
"Toyota Land Cruiser перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?"
Toyota Camry - toyota camry (2021) зачем toyota camry поменялась имиджем с «лексусом»
Тест драйв
22 октября 2021

Toyota Camry
"Зачем Toyota Camry поменялась имиджем с «Лексусом»"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 8 0