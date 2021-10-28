В Mercedes-Benz разработали технологческий коммерческий фургон

Компания Mercedes-Benz представила свое видение коммерческого транспорта будущего — автопроизводитель показал концепт электрического фургона на базе Sprinter.

Какой параметр наиболее важен для коммерческого транспорта, разумеется, если мы мыслим в категориях электромобилей. Отвечаем - дальнобойность. С этим пунктом у новинки полный порядок – у нее достаточно емкие аккумуляторы, к сожалению, их емкость не указывается, а еще на крыше установлена солнечная батарея, при помощи которой можно оперативно подзаряжать батарейный блок.

Динамические характеристики автомобиля остаются в секрете, но эти данные не так важны, как информация о наличествующих здесь технологиях. Отметим, что машину создавали, руководствуясь заботой об экологии, так что в конструкции фургона применено много переработанных материалов. Так, например, перегородка между кабиной и грузовым отделением выполнена из неких растительных материалов.

Самое интересное заключается в том, что машину оборудовали необычной технологией очистки окружающего воздуха: в нижней части кузова фургона установлены мощные фильтры, «всасывающие» грязь с дороги, включая мельчайшие кусочки автомобильных покрышек и пыль от тормозных колодок.