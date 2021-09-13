В Mercedes и BMW решили искусственно ограничивать поставки машин

Мировой автомобильный рынок сейчас находится в кризисе. Известный факт - дефицит микросхем вызвал ограничения поставок машин и повышение цен на них - в результате колоссального спроса.

Когда наступает кризис, мы надеемся, что когда-нибудь он кончится и все вернется на круги своя. В ситуации с автомобилями это выражается в надеждах на снижение цен. Правда, чаще всего этого не происходит. В этот раз цены никто снижать не будет - сами автомобильные компании прямо говорят об этом.

Взять, к примеру, Mercedes. На днях финансовый директор концерна, Харальд Вильгельм заявил, что компания сознательно не будет полностью удовлетворять спрос на машины, удерживая цены на таком же высоком уровне.

Иначе говоря, руководство компании увидело, что клиенты готовы покупать машины за оверпрайс, и теперь поставки машин будут также ограничиваться, но уже искусственно, дабы покупатель выкладывал больше денег из своего кармана.

Любопытно, но в Mercedes аккуратно прикрывают свои действия намерениями выйти в более люксовый сегмент. Впрочем, ситуация ясна и так. Как сообщает Financial Times, по аналогичному сценарию будут действовать и в BMW. «Клиенты готовы ждать от трех до четырех месяцев, и это помогает нашей способности устанавливать цены. Конечно, время ожидания не должно быть очень долгим, если же вы покупаете машину премиум-класса, такую как BMW, это эмоциональное решение. И уверен, что небольшое ожидание оставляет у покупателей еще более яркие и сильные впечатления» - приводит издание слова директора по финансовым вопросам баварского концерна Николаса Петера.