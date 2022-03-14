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14 мар 2022

В Mercedes посчитали потенциальные убытки от национализации своих предприятий в России

В Mercedes посчитали потенциальные убытки от национализации своих предприятий в России

На днях правительство РФ предварительно одобрило законопроект, согласно которому государство  может национализировать предприятия, в которых присутствует иностранный капитал, если компания желает уйти с российского рынка

Документальная формулировка звучит несколько иначе -  законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, не менее 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Впрочем, общий смысл остается тем же.

Разумеется, многие западные компании, имеющие свои представительства и предприятия в России, оказались обеспокоены такой законодательной деятельностью. Некоторые даже стали подсчитывать возможные убытки. Так, к примеру, в Mercedes-Benz недавно заявили, что оценивают свои потери более чем в два миллиарда евро.

Если говорить конкретнее, то немецкий автогигант может потерять доли на собственном автозаводе (совладельцы) в Есипово, который до недавнего времени производил несколько кроссоверов и седанов Mercedes. Также под угрозой потери находятся акционные портфели КамАЗа (15 процентов принадлежат Daimler Truck) и СП "ДК Рус" по производству грузовиков. Также в указанную сумму потенциального ущерба входят обязательства российского отделения Mercedes-Benz перед банками в РФ.

При написании новости использовалась информация:
Reuters

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