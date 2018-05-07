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7 май 2018

В МФЦ вместо ГИБДД: уже скоро

В МФЦ вместо ГИБДД: уже скоро

ГИБДД продолжат разгружать себя от различных функций. С чем это связано пока непонятно, возможно, ведомство готовится к расформированию.

Сокращения сотрудников ГИБДД в прошлом году не коснулись отделов экзаменационно-регистрационной работы, но и здесь в МВД хотят разгрузить ведомство от части работы. Сейчас прорабатывается проект, когда выдача водительских прав и регистрация автомобилей будет осуществляться не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Сегодня в МФЦ можно обменять или восстановить водительские права, но центры выступают посредниками, направляя пакет документов в ГИБДД. Это по регламенту занимает до 15 рабочих дней.

Сейчас Минэкономики, Минпромторг и МВД готовят проект приказа, согласно которому МФЦ будут сами выдавать водительские права и осуществлять регистрационные действия с автомобилями. При этом, в ГИБДД также сохранится эта возможность.

Для реализации проекта необходимы установка в МФЦ специального оборудования и подключение центров к информационной системе МВД и ГИБДД. Провести эксперимент длиной в три месяца планируется в Татарстане, его начало, пишут «Известия», запланировано на 1 декабря этого года. Кроме того, рассматривается возможность проведения аналогичного эксперимента в Москве и Санкт-Петербурге, но этот вопрос пока до конца не решен.
 

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При написании новости использовалась информация:
Известия

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