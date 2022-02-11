В Министерстве экономики РФ разработали комплекс мер по популяризации электромобилей

Минэкономики выпустило рекомендации по проведению в субъектах РФ мероприятий, направленных на популяризацию электротранспорта. Документ уже направлен в 19 пилотных регионов, власти которых должны будут в скором времени представить свои планы

Сами рекомендации включают в себя пункты по внедрению налоговых льгот и бесплатной парковки для владельцев электромобилей. Также регионы должны будут продумать возможность введения экологических зон в городах, проезд в которые будет доступен лишь электрокарам. Еще один важный пункт - расширение зарядной инфраструктуры.

Надо сказать, что большинство регионов уже работают в направлении развития электрического парка. Так, например, в Краснодарском крае, Москве, Петербурге и Ростовской области уже отменен транспортный налог на электромобили. Причем это касается и физических, и юридических лиц.

Власти Москвы и Петербурга также внедрили возможность бесплатной парковки, а на улицах этих городов уже стали устанавливать зарядные станции. Правда, их мощность не превышает 22 киловатт, так что ни о какой быстрой зарядке говорить не приходится. К слову, тест-пилоты Motorpage уже имели возможность попробовать новые станции в деле. Так, например, тестовый Jaguar I-Pace нашим коллегам удалось зарядить с 15 до 95 процентов за восемь часов.