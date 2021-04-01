В Минэнерго заявили, что цены на бензин адекватны

Представители Министерства энергетики считают, что сорок пять рублей за литр девяносто второго бензина – это адекватно. Более того, даже за такие цифры стоит благодарить демпфирующие механизмы.

«Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рубля за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже», — цитирует ведомство агентство ТАСС.

Кроме того, энергетики напомнили, что стоимость топлива на отечественном рынке по-прежнему остается одной из самых низких не только в Европе, но и в мире. Чиновники заявили, что, например, в Норвегии стоимость одного литра горючего достигает почти двух сотен рублей.

Напомним, что на днях премьер-министр РФ был предупрежден и общественными организациями, и Счетной палатой о росте топливных цен до конца года. Так, Независимый топливный союз говорит, что до декабря цены поднимутся, минимум, на 14 процентов. Государственные регулирующие органы, в свою очередь, говорят о повторении сценария 2018 года, когда произошел одновременный скачок биржевых и розничных цен.