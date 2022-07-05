В Минпромторге спрогнозировали снижение цен на автомобили

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью РИА Новости, что цены на автомобили в России вскоре снизятся. По его словам, сейчас стоимость машин стабилизируется после рекордного весеннего роста, и будет падать в течение года.

Да, резкого снижения цен на машины ожидать не стоит – компании растянут этот процесс на весь год, дабы минимизировать все свои издержки и финансовые потери. В то же время Мантуров напомнил и о возобновлении программ льготного кредитования, которое состоится уже в середине текущего месяца.

Как сообщают СМИ, на программы льготного кредитования в этом году заложено 10,2 миллиарда рублей, на льготный лизинг — еще 4,9 миллиарда. Всего на поддержку автопрома будет направлено 20,7 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда и 3,3 миллиарда пойдут на субсидии на покупку электрокаров и газомоторной техники соответственно.