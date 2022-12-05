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5 дек 2022

В мире появился еще один бренд, который отказался от ДВС

В мире появился еще один бренд, который отказался от ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Forthing объявила об отказе от производства автомобилей с ДВС и переходе на «новую энергию», то есть к разработке электромобилей

Да, название фирмы вам может ни о чем не говорить, но Forthing входит в структуру крупного концерна Dongfeng, а это уже интереснее, так как здесь уже можно сделать прогнозы в отношении политики всей материнской компании. К слову, аналитики уже сделали свои предположения – если Forthing хочет перевести всю свою линейку на электрическую тягу в течение ближайших пяти лет, то Dongfeng будет придерживаться глобального плана и перейдет на «электричество» в 2030 году.

К слову, процесс перехода потребует серьёзных инвестиций: Forthing  уже потратила на собственное развитие более 5 миллиардов юаней за последние три года, а к концу десятилетия вложит ещё около 20 миллиардов юаней (почти 3 миллиарда долларов).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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