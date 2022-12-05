В мире появился еще один бренд, который отказался от ДВС

Китайская марка Forthing объявила об отказе от производства автомобилей с ДВС и переходе на «новую энергию», то есть к разработке электромобилей

Да, название фирмы вам может ни о чем не говорить, но Forthing входит в структуру крупного концерна Dongfeng, а это уже интереснее, так как здесь уже можно сделать прогнозы в отношении политики всей материнской компании. К слову, аналитики уже сделали свои предположения – если Forthing хочет перевести всю свою линейку на электрическую тягу в течение ближайших пяти лет, то Dongfeng будет придерживаться глобального плана и перейдет на «электричество» в 2030 году.

К слову, процесс перехода потребует серьёзных инвестиций: Forthing уже потратила на собственное развитие более 5 миллиардов юаней за последние три года, а к концу десятилетия вложит ещё около 20 миллиардов юаней (почти 3 миллиарда долларов).